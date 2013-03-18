美国财长将就网络攻击向中国施压--官员

一名要求匿名的美国官员周五称，美国财长杰克·卢(Jack Lew)将向中国施压，要求中国采取“认真措施”阻止针对美国的网络攻击，并敦促中国政府加快经济改革。杰克·卢将于周二和周三访问北京，其上任财长后首访地点选在北京，突显美国对中美经济关系的重视。路透