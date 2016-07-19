美国财政部认为目前的外汇市场符合基本面

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华盛顿7月18日 - 美国财政部一位高层官员周一表示，在20国集团(G20)财长和央行行长会议即将召开之际，财政部相信本周外汇市场的表现大致符合经济基本面。
尽管如此，这位官员在电话会议上对记者表示，美国财长雅各布·卢仍将在中国成都举行的这次会议上强调，全球最大型经济体有必要避免竞争性货币贬值。
英国公投意外决定退出欧盟，令英镑、欧元和人民币受到冲击，兑美元汇率下跌。人民币兑美元在周一稍早跌破6.7重要心理关口，为将近六年来首次。
“观察今日的外汇市场，并没有什么让我觉得与我目前所见的基本面情况不符，或是脱离市场历来的运转方式，”这位官员说。
美国财政部认为，外汇市场并未“混乱失序”，因而反对日本央行横加干预打压日圆。
当被问及人民币是否被低估时，这位官员表示，由于资本外流，人民币存在贬值压力，美国官方已强调中国政府有必要采取行动，更多地让市场来决定汇率。这位官员补充说，印证这方面做得成功与否的“重要标志”就是当资本流入时，能否让人民币再度升值。
雅各布·卢将在周六和周日前往成都参加G20会议，但周三和周四会先访问雅典，与希腊总理齐普拉斯以及财长察卡洛托斯讨论财政改革问题。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。