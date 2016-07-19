美国财政部认为目前的外汇市场符合基本面

路透华盛顿7月18日 - 美国财政部一位高层官员周一表示，在20国集团(G20)财长和央行行长会议即将召开之际，财政部相信本周外汇市场的表现大致符合经济基本面。

尽管如此，这位官员在电话会议上对记者表示，美国财长雅各布·卢仍将在中国成都举行的这次会议上强调，全球最大型经济体有必要避免竞争性货币贬值。

英国公投意外决定退出欧盟，令英镑、欧元和人民币受到冲击，兑美元汇率下跌。人民币兑美元在周一稍早跌破6.7重要心理关口，为将近六年来首次。

“观察今日的外汇市场，并没有什么让我觉得与我目前所见的基本面情况不符，或是脱离市场历来的运转方式，”这位官员说。

美国财政部认为，外汇市场并未“混乱失序”，因而反对日本央行横加干预打压日圆。

当被问及人民币是否被低估时，这位官员表示，由于资本外流，人民币存在贬值压力，美国官方已强调中国政府有必要采取行动，更多地让市场来决定汇率。这位官员补充说，印证这方面做得成功与否的“重要标志”就是当资本流入时，能否让人民币再度升值。

雅各布·卢将在周六和周日前往成都参加G20会议，但周三和周四会先访问雅典，与希腊总理齐普拉斯以及财长察卡洛托斯讨论财政改革问题。(完)