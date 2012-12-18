美国财政部计划出售大部分TARP项下所购股份--WSJ

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透12月18日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士的消息称,对于那些在金融危机期间政府施救而购入股份的银行,美国财政部计划出售所持的剩余三分之二银行的股份.
该报称,美国财政部希望明年出售全部接受救助资金的银行股份,包括一系列未能向政府支付股息的机构的股份.目前美国财政部仍持有218家银行的股份.
该知情人士对华尔街日报透露说,2013年不良资产救助计划(TARP)"将基本结清结...可能仍会持有一些仓位,尤其是需要一些时间可以偿还救助款项的银行的股份..."
华尔街日报援引消息称,美国财政部最早可能会在周二宣布出售所持的50家机构的股份,其中的一些机构未能支付股息.
该报称,剩余的机构预计将偿还,或重组可追溯至2008年金融危机的政府投资,不过所需时间或要更长.
总共这些银行共欠约75亿美元.
路透在美国非工作时间未能联系到美国财政部对此置评.(完)
(编译 王洋; 审校 田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。