焦点：美国财政部将公布再融资计划 其中超长期公债备受关注

路透纽约8月1日 - 美国财政部周三将公布政府再融资计划，其中一大看点是，是否会就较长期公债的发行提供一些信息。

财政部5月份表示正在考虑发行一档超长期公债，或者重新发行1986年停发的20年期公债。外界认为，财政部推出50年期公债的可能性最高。

发行超长期公债，符合财政部以最低成本为美国政府融资的目标。

“本周的大事是将于周三公布的再融资计划，”NatWest Markets的利率策略师Blake Gwinn表示，“他们可能会在承诺发行超长期公债方面向前推进一些，或者至少就其相关想法给出更多指引。”

增加发行较长期公债的计划，可能会推高30年期公债收益率(殖利率)，并让美国收益率曲线变陡。

Brown Brothers Harriman的货币策略主管Marc Chandler表示，足够多的超长期公债可能也会拉长美国政府有价证券的平均期限，具体情况取决于发行规模。

6月底时，美国公债平均期限达到创纪录的71个月，2008年底时为49个月。

市场人士还将搜集信息，以了解政府打算如何增加发债，弥补美联储减少购债的影响。

上周针对美国初级市场交易商的一项路透调查显示，华尔街大银行预计，美联储将会在9月19-20日会议后宣布开始缩减4.5万亿美元资产负债表的具体日期。

再融资的宣布时间将在周三1230GMT。

**美联储参与度降低**

美联储的购债不包含在财政部公债标售范围内，随着联储的退出，政府需要增加对公众的债券发行以弥补这一缺口。

联储参与度降低的影响应逐步得到消化。分析师预期，财政部将发行短期债券进行弥补，至少暂时如此。

货币基金改革使更多资金流入这类仅投资短期公债的基金，因而使政府有了一定余地，可以增加发债而不致扰乱市场。

“现在市场有大量的发债容量，”RBC Capital Markets美国利率策略主管Michael Cloherty称。“在这种情况下，没有较长存续期的债券流入市场，因此对市场的影响甚微。”

美联储曾表示，会循序渐进地缩减购买，最初对削减公债持仓设定的上限为每月60亿美元，随后在12个月时间内每三个月将该上限提高60亿美元，直到每月达到300亿美元。

近年来，美国财政部削减了中短期公债的公开发售规模，因此获得一定空间，可以增加发行短期公债来弥补美联储参与度下降带来的影响。

随着发债规模逼近债务上限，公债发行在接下来的一季将受到限制。美国国会预算办公室曾表示，国会议员需在10月中旬前提高债务上限，以避免违约。

美国财政部周一称，预计第三季借款960亿美元，不过第四季借款料将膨胀至5,010亿美元，因在预期出现的债务上限僵局后，政府要补充现金。

较长期来看，由于人口老龄化以及美联储将加快缩表速度，财政部将面临日益增加的资金需求，预计融资需求将在2018年下半年激增。

这意味着政府将不得不增加发行较长期公债，以弥补资金缺口。

“一定时间过后，他们将必须发行期限更长的公债，”法国兴业银行驻纽约的美国利率策略主管Subadra Rajappa表示，“由于美联储再投资，以及(预算)赤字预计扩大，他们只能增加发债。”

NatWest的Gwinn表示，如果确实考虑推出一档新债，在本周发布再融资计划时宣布将比较合适。那样的话可以让市场有时间做好准备，并可以在需要这档公债之前进行初步的试销售。

“融资缺口将在2018年末真正开始扩大，但你不会想着到时候再开始发新债弥补，”Gwinn表示，“你会想在市场比较平静的时候推出新债，不用提高其他年期公债的标售规模。”

美国公债标售规模图表：tmsnrt.rs/2hlW0vM

(完)