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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 15日 星期一 13:53 BJT

美国财政部将汇率报告发布时间推迟至11月

美国财政部周五称，将把半年度贸易夥伴国汇率报告推迟到11月G20财长会议後发布。此举可能招致共和党总统候选人罗姆尼的抨击，他之前指责奥巴马政府对中国汇率政策问题立场软弱。奥巴马及之前的布什政府，都没有在该报告中将中国列为汇率操纵国。路透

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