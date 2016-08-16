外资6月连续第三个月卖出美国公债--美国财政部数据

路透纽约8月15日 - 美国财政部周一公布的数据显示，6月外资连续第三个月卖出美国公债，一些分析师指因在数年强劲买入后，投资者需求走软。

海外投资者6月卖出329亿美元美国公债，5月卖出182.9亿美元。4月时资金流出规模创出746亿美元的纪录高位。

包括各国央行在内的外国官方机构卖出335亿美元美国公债，海外民间投资者则买入24亿美元。

“看看美国财政部标债，和去年相比，国外央行的需求普遍减少，”Action Economics全球固定收益部门执行董事Kim Rupert说。

“在大幅上涨后，投资者针对美国公债仓位了结获利，这也是有可能的，”她补充说。

10年期美国公债收益率在6月初时报1.8440%，后触及1.8560%高位，当月末在1.492%。

中国仍是美国公债的最大海外持有者，但6月持仓量从5月1.2440万亿美元降至1.241万亿(兆)美元。

日本6月的美国公债持仓从5月的1.133万亿美元增至1.148万亿美元。日本是美国公债第二大海外持有者。

同时美国股市6月为连续第五个月出现资金外流，流出资金68亿美元。2016年仅有1月录得资金流入，当时流入了46亿美元。

数据还显示，外国投资者6月卖出36亿美元长期美国资产，5月为买入408亿美元。若包括短期证券在内的话，外国投资者6月卖出2,028亿美元美国资产，5月为卖出110亿美元。(完)