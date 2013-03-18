美国财长将就网络攻击向中国施压--官员

路透华盛顿3月15日 - 一名美国官员周五称，美国财长杰克·卢(Jack Lew)将向中国施压，要求中国采取“认真措施”阻止针对美国的网络攻击，并敦促中国政府加快经济改革。

杰克·卢将于周二和周三访问北京，该官员匿名对记者表示：“中国正在进行换届，改革进程处在十字路口。”

“现在加强与中国新领导层的关系很重要。”该官员指出。

杰克·卢的国际知名度不及前任盖特纳。他将上任财长后首次出访选在北京，暗示美国对中美经济关系的重视。

美国国务卿克里也将在未来几周访问中国，克里上个月刚刚上任，这将是他上任后首次访问中国。

美国总统奥巴马周四在与中国国家主席习近平通话时提到了对于黑客攻击的担忧，此前几天美国情报官员指出，网络攻击和网络间谍活动首次超越恐怖主义，成为美国最大的安全威胁。

“我们将向中国施压，要求中国采取认真措施调查和阻止这些行为，并与我们进行建设性的直接对话，建立可接受的互联网行为准则，这是中美双方都面临的愈发严峻挑战。”该官员说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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