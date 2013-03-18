美国财长将就网络攻击向中国施压--官员

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月15日 - 一名美国官员周五称，美国财长杰克·卢(Jack Lew)将向中国施压，要求中国采取“认真措施”阻止针对美国的网络攻击，并敦促中国政府加快经济改革。
杰克·卢将于周二和周三访问北京，该官员匿名对记者表示：“中国正在进行换届，改革进程处在十字路口。”
“现在加强与中国新领导层的关系很重要。”该官员指出。
杰克·卢的国际知名度不及前任盖特纳。他将上任财长后首次出访选在北京，暗示美国对中美经济关系的重视。
美国国务卿克里也将在未来几周访问中国，克里上个月刚刚上任，这将是他上任后首次访问中国。
美国总统奥巴马周四在与中国国家主席习近平通话时提到了对于黑客攻击的担忧，此前几天美国情报官员指出，网络攻击和网络间谍活动首次超越恐怖主义，成为美国最大的安全威胁。
“我们将向中国施压，要求中国采取认真措施调查和阻止这些行为，并与我们进行建设性的直接对话，建立可接受的互联网行为准则，这是中美双方都面临的愈发严峻挑战。”该官员说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉