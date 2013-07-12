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中国财经 | 2013年 7月 12日 星期五 09:30 BJT

美财长称中国将向SEC提供中资企业审计文件

路透华盛顿7月11日 - 美国财政部长雅各布·卢周四表示，中国监管机构将向美国证券交易委员会(SEC)提供在美上市中国公司的部分审计文件，此举或会缓和双方对多起会计丑闻的争执。

雅各布·卢在记者会上表示，“中国证券监管机构宣布将向我们的市场监管机构提供我们所要求的审计文件，为解决长期以来在美上市中国企业方面存在的执法合作僵局迈出了重要一步。”

中国证监会的发言人本周稍早表示，中国准备向SEC提供这些文件。

SEC多年来一直苦于难以获得中方的审计文件，用于协助调查是否存在会计欺诈问题。(完)

(翻译 张荻 审校 郑茵)

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