美财长称中国将向SEC提供中资企业审计文件

路透华盛顿7月11日 - 美国财政部长雅各布·卢周四表示，中国监管机构将向美国证券交易委员会(SEC)提供在美上市中国公司的部分审计文件，此举或会缓和双方对多起会计丑闻的争执。

雅各布·卢在记者会上表示，“中国证券监管机构宣布将向我们的市场监管机构提供我们所要求的审计文件，为解决长期以来在美上市中国企业方面存在的执法合作僵局迈出了重要一步。”