美财长称中国将向SEC提供中资企业审计文件

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透华盛顿7月11日 - 美国财政部长雅各布·卢周四表示，中国监管机构将向美国证券交易委员会(SEC)提供在美上市中国公司的部分审计文件，此举或会缓和双方对多起会计丑闻的争执。
雅各布·卢在记者会上表示，“中国证券监管机构宣布将向我们的市场监管机构提供我们所要求的审计文件，为解决长期以来在美上市中国企业方面存在的执法合作僵局迈出了重要一步。”
中国证监会的发言人本周稍早表示，中国准备向SEC提供这些文件。
SEC多年来一直苦于难以获得中方的审计文件，用于协助调查是否存在会计欺诈问题。(完)
(翻译 张荻 审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。