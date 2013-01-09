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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 9日 星期三 11:39 BJT

美国称不排除2014年后从阿富汗完全撤军可能性

美国副国家安全顾问罗兹(Ben Rhodes)周二表示，奥巴马政府不排除2014年后从阿富汗完全撤军的可能性，但未来数月还不会就2014年后驻阿富汗美军规模作出决定。奥巴马本周将与阿富汗总统卡尔扎伊会面，双方会晤的议题包括美国在阿富汗驻军豁免权等。路透
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