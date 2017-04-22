焦点：美国政府停摆大限将至 投资者却泰然处之

路透纽约4月21日 - 自特朗普政府促增长施政计划的时间表遭到质疑以来，美国股市表现不佳，不过在决定联邦政府是否关门的最后期限下周到来之际，投资者似乎相信，这不会成为市场的又一阻力。

无论是拿出新的支出议案、抑或是沿用现有方案，下周国会都得选择其一才能防止政府陷入无钱可用、不得不部分关闭的境地。拿出钱来修建美墨边境墙还是剥夺向所谓避难城市提供的联邦资金，这都属于十分棘手的问题。

高盛周三在给客户的报告认为，在4月接近尾声之际，美国政府关闭的可能性仅为25%，如果国会议员同意延期并将此事的讨论推迟到5月份，那么这一可能性或提高至约30%。

在一个月前广为宣传的医保案在国会折戟沉沙之后，近来投资者担心特朗普政府重点转向外交政策，可能令本已遭到质疑的立法被进一步推迟。不过期权行情表明，投资者并不担心在政府是否关门的问题上立法会遭遇更多阻力。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数表明，市场并不担心短期内股市受到冲击。

波动率指数周一在地缘政治风险升温的情况下曾升至五个月高位16.28，之后很快回落。周四降0.78点至14.15。

许多投资者相对来说也都比较平静。

“没有人认为政府会停摆，或者这会是作为投资者需要担心的事，”新泽西州泽西城LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示，“对投资界来说，那将是名符其实的意外。”

但也有人不那么乐观。周四有报道称，新版医保法案下周或将送交表决，这将压缩支出议案及时出炉的时间。

政府关闭可能会进一步推迟特朗普政策的实施。正是这些政策极大推动了大选后的美股涨势。

“问题在于，目前市场已认定所有这些政策与改革都(将)实现，而如果我们连政府能否运作下去都说不清的话，那些就都无从谈起了，”RBC Capital Markets股市衍生品策略师Amy Wu Silverman表示，“我真的非常怀疑。”

如果被她说中了，那么波动性将大幅升高，让交易员措手不及。这样的话，Silverman建议，不妨以5月5日到期的标普500指数看跌期权做为对冲。

根据北卡罗莱纳州夏洛特市LPL Financial资深市场策略师Ryan Detrick，标普500指数在政府关闭期间平均跌幅为0.6%。

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