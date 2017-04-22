焦点：美国政府停摆大限将至 投资者却泰然处之

综述：英国警方确认曼彻斯特爆炸案嫌疑人身份 威胁级别上调至“紧急”
路透曼彻斯特5月23日 - 英国警方周二确认了曼彻斯特演唱会自杀炸弹袭击者的身份。有22人在此事件中丧生，其中包括儿童。警方表示，正在试图确定此人是单独行动还是另有同伙。
路透纽约4月21日 - 自特朗普政府促增长施政计划的时间表遭到质疑以来，美国股市表现不佳，不过在决定联邦政府是否关门的最后期限下周到来之际，投资者似乎相信，这不会成为市场的又一阻力。
无论是拿出新的支出议案、抑或是沿用现有方案，下周国会都得选择其一才能防止政府陷入无钱可用、不得不部分关闭的境地。拿出钱来修建美墨边境墙还是剥夺向所谓避难城市提供的联邦资金，这都属于十分棘手的问题。
高盛周三在给客户的报告认为，在4月接近尾声之际，美国政府关闭的可能性仅为25%，如果国会议员同意延期并将此事的讨论推迟到5月份，那么这一可能性或提高至约30%。
在一个月前广为宣传的医保案在国会折戟沉沙之后，近来投资者担心特朗普政府重点转向外交政策，可能令本已遭到质疑的立法被进一步推迟。不过期权行情表明，投资者并不担心在政府是否关门的问题上立法会遭遇更多阻力。
芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数表明，市场并不担心短期内股市受到冲击。
波动率指数周一在地缘政治风险升温的情况下曾升至五个月高位16.28，之后很快回落。周四降0.78点至14.15。
许多投资者相对来说也都比较平静。
“没有人认为政府会停摆，或者这会是作为投资者需要担心的事，”新泽西州泽西城LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示，“对投资界来说，那将是名符其实的意外。”
但也有人不那么乐观。周四有报道称，新版医保法案下周或将送交表决，这将压缩支出议案及时出炉的时间。
政府关闭可能会进一步推迟特朗普政策的实施。正是这些政策极大推动了大选后的美股涨势。
“问题在于，目前市场已认定所有这些政策与改革都(将)实现，而如果我们连政府能否运作下去都说不清的话，那些就都无从谈起了，”RBC Capital Markets股市衍生品策略师Amy Wu Silverman表示，“我真的非常怀疑。”
如果被她说中了，那么波动性将大幅升高，让交易员措手不及。这样的话，Silverman建议，不妨以5月5日到期的标普500指数看跌期权做为对冲。
根据北卡罗莱纳州夏洛特市LPL Financial资深市场策略师Ryan Detrick，标普500指数在政府关闭期间平均跌幅为0.6%。
(完)
(编译 孙国玉/陈宗琦；审校 汪红英/王颖)
路透曼彻斯特5月23日 - 英国警方周二确认了曼彻斯特演唱会自杀炸弹袭击者的身份。有22人在此事件中丧生，其中包括儿童。警方表示，正在试图确定此人是单独行动还是另有同伙。
英国警方表示，周一晚上美国歌手Ariana Grande在曼彻斯特的演唱会结束时发生爆炸，是由一名男子实施自杀式袭击导致，造成22人死亡，包括一些儿童。
路透东京/新加坡5月23日 - 英国发生自杀炸弹攻击造成至少22人死亡之后，从美国到日本及新加坡等地都正考虑在重要的剧院及体育活动事件上加强安全管制。