逾50名美共和党资深外交政策人士签联名信 抵制特朗普

逾50名美国共和党资深外交政策人士已签联名信，宣称抵制特朗普及其多项提议。这是特朗普与共和党体制内人士间的最新分裂迹象。据此项活动的组织者之一麦格拉斯（Bryan McGrath）称，这封联名信将于周四早发布于外交政策博客“War on the Rocks”。麦格拉斯称迄今已有55人签名，但他未具体透露这些人的身份，也拒绝公布信函内容。路透