特朗普政府预算案寻求大砍政府开支

路透华盛顿5月23日 - 美国政府周二将公布预算案，为积极推进减税和缩减赤字计划，白宫将要求控制国会的共和党议员同意削减低收入户的医保开支及食物补助计划。

美国总统特朗普将对10月起的财年提出提出一系列减支提议，这是特朗普上任以来第一份完整预算案。部分分析师预计议员将对特朗普的预算案置之不理，另外搞出自己的预算和开支计划。

根据周一提供给记者的预览文件，特朗普要求国会同意在未来10年减少政府开支3.6万亿美元，实现预算平衡。

针对贫困人群的医疗补助计划Medicaid将被砍掉逾8,000亿美元，食品券计划将被砍掉逾1,920亿美元。

预算计划将削减对农户的支持，对肉品检验征使用税，并出售半数战略储油。

多数部门的预算都被大幅削减，尤其是国务院和环境保护局(EPA)。

但也有一些新的支出。五角大厦(国防部)的预算将提高，并将拨出一笔预付款，开始在美墨边境筑墙。

预算案包括一项250亿美元的支出计划，让父母在新生婴儿或领养小孩后享有六周带薪假；2,000亿美元预算则用于鼓励州政府和地方政府提高道路、桥梁、机场及其他基础设施计划的支出。

计划立刻招致游说团体的批评，包括联邦预算问责委员会称，那是基于“乐观假设”及一些不切实际的减支。(完)