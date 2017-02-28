焦点：特朗普将寻求“历史性”增加军费9% 大砍非防卫计划拨款

路透华盛顿2月27日 - 美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。

白宫一名预算官员周一表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。

特朗普对联邦支出并无最终决定权。他的军费开支计划只是提交给的国会的预算提案的内容之一；尽管国会控制权在他所属的共和党手中，但也未必会通过他的所有计划。政府与国会间的预算协商可能会持续数月时间。

特朗普在白宫对各州州长称，他的预算计划中包括“具有历史意义的防卫支出增加，以重振美国的军事力量。”

了解特朗普预算蓝图的官员表示，增加防卫支出的资金部分将来自削减对国务院、国家环境保护局(EPA)和其他非国防计划的拨款。

美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。

由于美国并没有参与大型战争，这样上调军费不同寻常，不过美国特种部队和空军确实在伊拉克和叙利亚积极参与打击伊斯兰国。

了解提案的一名官员称，特朗普要求为国防部拨备更多资金，用于造船、军用飞机，以及在霍尔木兹海峡和中国南海等“国际战略要道增强部署”。

这可能引起美国与伊朗和中国的摩擦。美国已经拥有全球最强的战斗部队，国防支出也远高于其他国家。

据美国国会预算办公室，最近一年的国防支出为5,840亿美元，特朗普计划提高540亿美元相当于提高9.2%。联邦预算约有六分之一用于军费支出。

**大幅增加军事力量**

智库战略与国际研究中心的顾问Mark Cancian表示，特朗普的计划与伊拉克战争前的军费规模相当。

美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)称，特朗普削减联邦机构的拨款为增加军费筹资，显示出他并未把美国工薪家庭放在优先地位。

特朗普周五对保守派人士发表的演说中承诺，“进行美国历史上最大规模之一的军事力量扩张。”

第二位官员称，国务院的预算可能最多被砍掉30%，这将导致国务院进行重大调整并取消一些计划。

美国国务院和对外援助的年度预算约为500亿美元。

周一，逾120名美国退休将军和海军上敦促国会完全资助美国外交和对外援助，称“与国防一道提高和加强外交及发展，对于保持美国安全至关重要。”

特朗普之前曾表示，会将现役部队人员从当前的48万人扩充到54万人，将海军陆战队从现有的23个营增加到36个营--或增加1万名海军陆战队员，海军舰船和潜艇从276艘增至350艘，并将空军战机从1,100架增加到1,200架。

他并未说明将在何地安置额外的硬件和人员，亦未说明作何用处。美国近些年来已关闭部分军事基地。

特朗普还表示会加强导弹防御和网络能力的开发。上周，他对路透表示，美国“核武能力已经落后于他国。”他承诺要确保美国核武库“傲视群雄。”

特朗普周一还称，将在周二的国会演讲中谈及他在基础设施开支方面的计划。“我们将开始在基础设施上进行大笔开支，”他说道。(完)