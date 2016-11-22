特朗普会见有望入阁人选 概述上任首日行动计划

路透纽约/华盛顿11月21日 - 美国总统当选人特朗普周一在其曼哈顿办公室会见了有望进入内阁的人员，并在稍后概述了上任首日的行动计划，包括退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)和调查工作签证项目的滥用。

特朗普会见了俄克拉荷马州州长法林(Mary Fallin)、民主党议员Tulsi Gabbard和前德州州长培瑞。但他没有宣布进一步的人员任命，给候选人和公众留下悬念。

特朗普自从胜选之后尚未召开过记者会。他在周一晚间发表了一段视频，陈述了就任首时的部分行动计划，包括正式宣布打算退出TPP。他称TPP“对于我们国家是潜在的灾难”。

特朗普称，他将以双边磋商的贸易协议取代TPP，这样的协议将“把工作机会和产业带回到美国境内”。

“我的议程将基于一个简单的核心原则，就是美国优先。无论是钢铁生产、汽车制造还是治疗疾病，我都希望下一代的生产和创新就发生在我们的国土上，为美国劳工创造财富和就业机会，”他说。

特朗普称，他上任的第一天就将废除美国能源生产的一些限制，尤其是页岩油和“洁净煤”方面，称这将创造“数以百万计的高薪岗位”。

他承诺将指示劳工部调查工作签证项目是否遭滥用。在特朗普及美国下任司法部长被提名人塞申斯(Jeff Sessions)上任后，针对科技工作人员的美国签证计划可能面临严格审查。塞申斯对该计划一直持批评态度。

特朗普在竞选期间的核心主张是减少监管并退出TPP，但他对签证计划的观点，所释出的信号则莫衷一是。

目前为止，特朗普已挑选了两位内阁成员及三位白宫最高顾问，但幕僚称他周一料不会做出进一步宣布。(完)