美国批准特勤局保护总统参选人特朗普和卡森

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿11月5日 - 美国国土安全部发言人Marsha Catron周四称，国土安全部已经批准美国特勤局为共和党总统参选人特朗普和卡森提供保护。
Catron表示，国土安全部部长约翰逊（Jeh Johnson）与议会一个顾问委员会进行协商后依法下达了批准令。
这两位总统参选人10月正式要求特勤局提供24小时的保护，可能涉及近300名特勤局特工。
Catron指出，这两位是2016年总统参选人中最先提出要求特勤局保护的。作为前第一夫人，希拉里·克林顿已经处在特勤局保护中。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。