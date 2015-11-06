美国批准特勤局保护总统参选人特朗普和卡森

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月5日 - 美国国土安全部发言人Marsha Catron周四称，国土安全部已经批准美国特勤局为共和党总统参选人特朗普和卡森提供保护。
Catron表示，国土安全部部长约翰逊（Jeh Johnson）与议会一个顾问委员会进行协商后依法下达了批准令。
这两位总统参选人10月正式要求特勤局提供24小时的保护，可能涉及近300名特勤局特工。
Catron指出，这两位是2016年总统参选人中最先提出要求特勤局保护的。作为前第一夫人，希拉里·克林顿已经处在特勤局保护中。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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