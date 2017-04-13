焦点：美国总统特朗普改口 称不会将中国列为汇率操控国

路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国，偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。

特朗普在接受华尔街日报专访时表示，他乐见美国利率维持在低位，这也与他在选战期间常挂在嘴上的说法相左。

美国财政部发言人证实，财政部将在本周稍晚公布的有关主要贸易伙伴国汇率情况半年度报告，将不会把中国列为汇率操控国。

美元因特朗普对强劲美元和利率的说法而全面下跌；同时美国公债收益率因利率评论而下滑，美股走跌。

特朗普的评论打破了美国政府长期以来对于应由美国联邦储备委员会(美联储/FED)独立决定的政策不予置评的惯例。而美国总统对美元汇率置评也十分不同寻常，因为这通常是美国财长做的事情。

“他们并不是汇率操纵者，”特朗普对华尔街日报谈及中国时称。这一声明与特朗普的竞选承诺截然相反。他在竞选时宣称将在上任首日给中国贴上汇率操纵国的标签，以帮助减少中国商品的进口。

华尔街日报认为特朗普此番表态的含义是说，他在汇率问题上改变初衷的原因在于，中国已经有好几个月没有操纵人民币汇率的行为，而且现在给中国贴上标签恐将破坏他与中国政府在应对朝鲜(北韩)威胁一事上的对话。

此外，特朗普在与北大西洋公约组织(NATO)秘书长史托腾伯格举行联合记者会时称，如有必要，美国准备在没有中国帮助的情况下解决朝鲜危机。

美国最近一次将中国列为汇率操控国是在1994年。根据美国法律，将一国列为汇率操控国，会启动调查以及就关税与贸易问题的协商。

美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)在声明中表示，特朗普就中国问题违背竞选承诺的决定，是他针对北京当局在“贸易问题上缺乏实际的强硬行动的象征。”

“让中国就朝鲜问题进行合作的最佳方式，就是在贸易方面强硬对待，这是中国政府最关切的问题，”舒默表示。

**特朗普对再次任命叶伦态度开放**

特朗普还对华尔街日报表示，他尊重美联储主席叶伦，并称她在当前任期于2018年届满后，并不会“就此结束”。

这也有别于他在竞选期间对叶伦三不五时的抨击。当时他说叶伦将利率维持得过低。

但在其他时候，特朗普也曾说低利率是好事，因为较高的利率会令美元走强，伤害美国出口和制造企业。

“我觉得美元正在变得过于强势，这部分是我的错，因为大家信任我。但这有危害--最终会带来伤害，”特朗普周三说。

“美元走强，而他国却在让本币贬值，这种时候竞争就变得极为困难，”特朗普对华尔街日报称。

受特朗普有关强势美元以及他偏好低利率言论的影响，美元普遍下跌。美元兑日圆跌逾1.0%，自11月中旬以来首次滑落至110日圆水平下方。

“用言语来打压本国货币非常难，除非你准备用言语来压低利率，所以很显然，他正在争取叶伦的配合...”美国德州的Sage Advisory Services总裁兼首席投资官Robert Smith称。

特朗普此番言论是他1月就任总统以来，有关美联储的最明确表态，而且显示出他尝试把货币政策推向非正统方向的可能性不大。

一些重量级共和党人士主张应彻底改造美联储的工作方式，根据一项以规则为基础的政策来运作，而这种方式或将意味着利率攀升，而非特朗普称其偏好的低利率。

3月中，美联储在三个月内第二度上调利率，将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点。

Northern Trust首席分析师Carl Tannenbaum说，“或许他在从工作中学习，”他指出，特朗普从选战的候选人变成总统之后，现在为他献计献策的是想法更加传统的人士，他们熟悉应该如何做才能保持全球债券市场平稳运行。

美国财长努钦(Steven Mnuchin)在接受采访时说，特朗普也“即将”提名一位负责银行业监管的美联储副主席，并填补美联储理事会中一个管理社区银行的职务空缺。(完)