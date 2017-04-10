焦点：美国官员称特朗普考虑签发行政令调查贸易行为 或带来额外关税

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透华盛顿4月10日 - 特朗普政府的一位官员对路透表示，总统特朗普正在考虑签发一项启动贸易调查的行政令，这或将导致对某些产品类别追加关税。
特朗普已将减少贸易赤字列为经济工作的重点，以力图增加美国的制造业岗位。他特别瞄准了与中国和墨西哥重新协商贸易关系。
该官员周日晚间在华盛顿表示，如果这项新行政令得以签发，当局将调查那些产品的美国贸易逆差，是否就是进口产品以低于成本价倾销以及受到外国政府不当补贴所造成的。
该官员表示，这最终可能会带来额外的进口关税，不过有关此类惩罚的任何决定都将依据调查结果，而不是“事先定下的结论”。由于行政令还在考虑之中，这位官员要求匿名。该官员没有说明哪些产品可能会受到调查。
“政府将根据调查结果来决定往后的最适当路线，那可能包括从完全不采取行动到征收补充税等各种措施。”该名官员说。
Axios新闻网站稍早引述一名官员的话称，这样的行政令可能针对钢和铝，这两个行业正竭力防止受到中国进口钢和铝的更多伤害。Axios指出，调查也可能针对家用电器，在中国设厂的韩国厂商在这个领域的市场份额在上升。
上述特朗普政府官员未向路透提供任何有关这道行政令公布时间的细节，该命令将有别于3月31日特朗普签署的行政令。该命令授权商务部在90天内，对贸易滥用行为及其对美国贸易逆差造成的影响展开调查。
**习特会百日计划**
特朗普几天前才与中国国家主席习近平在佛州首次会晤，会中两位领导人同意展开贸易谈判百日计划，旨在提振美国对中国的出口，并减少美国对中国的贸易逆差。
特朗普在竞选期间威胁将对从中国进口商品征收惩罚性关税，并宣布中国为汇率操纵国，但迄今他尚未采取任何一项行动。
美国钢铁业在对中国和其他国家的进口上已赢得广泛的反倾销和反补贴税的战役，铝业也在寻求类似的贸易保护。美国家电生产商惠尔浦(WHR.N)已赢得针对三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)在中国生产的品牌洗衣机的反倾销税战役。
但美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)和特朗普提名的美国主要贸易谈判代表莱特希泽称，他们将寻找新的贸易补救措施，以中止不公平的贸易进口。
在各选项中，他们料将在1930年关税法第301款中寻找贸易行动的可能性，这一条款在1980年代使用广泛，提高了包括钢铁和摩托车在内日本某些产品的关税和进口配额。
在1995年世界贸易组织(WTO)推出以来，301条款已几乎没有再使用。(完)
(编译 王洋/张若琪/于春红; 审校 王颖/汪红英/张明钧)
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