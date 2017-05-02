白宫称特朗普周四或周五将签署避免政府停摆的开支法案

路透华盛顿5月1日 - 美国白宫预算办公室主任马瓦尼(Mick Mulvaney)周一告诉记者，总统特朗普在周四或周五收到政府开支法案后，将签署这项可避免政府停摆的法案。

马瓦尼在白宫简报会上称，该法案并不包含修建美墨边境墙的资金，但确实包含15亿美元资金用于维护边境安全。

他表示，当特朗普在5月底提出始于10月的2018财年预算要求时，他会将修建边境墙的资金要求纳入，这是总统的最优先事项。

马瓦尼称，特朗普将要签署的短期开支法案并未涵盖其想要的所有资金，但包含了特朗普所要求的大幅增加防卫开支。(完)