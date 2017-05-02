白宫称特朗普周四或周五将签署避免政府停摆的开支法案

中国银监会主席助理杨家才涉嫌严重违纪 接受组织审查--中纪委
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。
路透华盛顿5月1日 - 美国白宫预算办公室主任马瓦尼(Mick Mulvaney)周一告诉记者，总统特朗普在周四或周五收到政府开支法案后，将签署这项可避免政府停摆的法案。
马瓦尼在白宫简报会上称，该法案并不包含修建美墨边境墙的资金，但确实包含15亿美元资金用于维护边境安全。
他表示，当特朗普在5月底提出始于10月的2018财年预算要求时，他会将修建边境墙的资金要求纳入，这是总统的最优先事项。
马瓦尼称，特朗普将要签署的短期开支法案并未涵盖其想要的所有资金，但包含了特朗普所要求的大幅增加防卫开支。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。