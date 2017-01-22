美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”

路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。

特朗普以强悍语气指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创。

“从此刻开始，将是美国优先，”特朗普在就职典礼上对数以万计的民众表示。

华盛顿市区的反特朗普抗议活动爆发冲突，凸显美国国内分裂的严重程度。一些示威者砸毁商店玻璃窗，阻挡交通，与镇暴警察发生冲突，警方以催泪瓦斯及震撼弹回应。CNN报导称已有90人被捕。

特朗普指责华盛顿建制派自我保护，抛弃饱受贫穷及犯罪之苦的普通百姓。

“这场美国式屠戮现在就停止，”他表示。“在贸易、税制、移民、外交事务的每项决定，将以惠及美国劳工和美国家庭为目的。”

特朗普宣誓就职后，德国经济部长兼副总理加布利尔表示，“我们今天所听到的充满了国家主义色彩论调。”

“我认为我们必须作好前路艰难的准备，”加布利尔向德国公共电视台ZDF表示，并称欧洲应团结一致保护自身利益。

墨西哥总统培尼亚向特朗普致贺，但强调墨西哥的主权、国家利益及保护墨西哥人民将是最高原则。(完)