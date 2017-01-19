焦点：特朗普治下工业自动化料加速推进 就业难见增长

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透纽约1月19日 - 联合技术(United Technologies)(UTX.N)旗下开利(Carrier)先前计划将800个工作机会移往墨西哥，然而在美国候任总统特朗普11月对此加以批评之后，联合技术迅速决定保留位于印第安纳州的工厂。
然而这个举动并不意味着这些工作岗位得以保住。该公司反而是决定发展自动化以节省成本。
“我们决定在印第安纳波利斯工厂投资1,600万美元，实施自动化生产，藉以降低成本，并持续保有竞争力，”执行长Greg Hayes上月在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。“这最终意味着当地工作机会将减少。”
过去25年，利用机器人及软件取代人力是支撑生产力持续增长的主力。如今为了因应保住国内生产的更强烈政治动力，投资人认为从汽车制造到鸡肉加工以及啤酒生产等等行业，自动化将加速发展。
目前为止，此一趋势下的大赢家包括罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)(ROK.N)、通用电气(GE)(GE.N)以及Cognex Corp (CGNX.O)等业者，根据路透针对晨星(Morningstar)数据的分析，基金本季持有这些公司的股票较前季增加80%以上。
ROBO全球机器人与自动化指数交易所上市基金(ETF)自美国选举日以来已累计上涨7.5%，其涨幅较标准普尔500指数.SPX高出约15%，该基金去年大部分时间的表现都不及大盘。这只基金的重仓股包括清洁产品生产商iRobot(IRBT.O)、日本工厂自动化公司发那科(Fanuc) (6954.T)和无人机生产商AeroVironment (AVAV.O)。
但推进自动化或许也会令美国保住或新增的就业岗位减少，从而打击特朗普在上周三新闻发布会上夸下的海口。特朗普称，他将是“上帝创造的最伟大的就业岗位创造者”。
科技成本下降料将加速自动化制造的增长。普华永道会计师事务所周一公布的对企业执行长的调查显示，计划在未来一年裁员的企业中，有约80%预计借助自动化取代部分工人。
与此同时，条形码和数字测量工具等领域的发展，也给企业减少员工数并缩短产品问世时间创造了条件。(完)
(编译 张明钧/汪红英；审校 王洋/蔡美珍)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。