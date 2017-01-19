焦点：特朗普治下工业自动化料加速推进 就业难见增长

2015年5月资料图，美国密苏里州福特汽车堪萨斯城生产线，机械手臂在装配福特F150皮卡车的驾驶室。 REUTERS/Dave Kaup

路透纽约1月19日 - 联合技术(United Technologies)(UTX.N)旗下开利(Carrier)先前计划将800个工作机会移往墨西哥，然而在美国候任总统特朗普11月对此加以批评之后，联合技术迅速决定保留位于印第安纳州的工厂。

然而这个举动并不意味着这些工作岗位得以保住。该公司反而是决定发展自动化以节省成本。

“我们决定在印第安纳波利斯工厂投资1,600万美元，实施自动化生产，藉以降低成本，并持续保有竞争力，”执行长Greg Hayes上月在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。“这最终意味着当地工作机会将减少。”

过去25年，利用机器人及软件取代人力是支撑生产力持续增长的主力。如今为了因应保住国内生产的更强烈政治动力，投资人认为从汽车制造到鸡肉加工以及啤酒生产等等行业，自动化将加速发展。

目前为止，此一趋势下的大赢家包括罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)(ROK.N)、通用电气(GE)(GE.N)以及Cognex Corp (CGNX.O)等业者，根据路透针对晨星(Morningstar)数据的分析，基金本季持有这些公司的股票较前季增加80%以上。

ROBO全球机器人与自动化指数交易所上市基金(ETF)自美国选举日以来已累计上涨7.5%，其涨幅较标准普尔500指数.SPX高出约15%，该基金去年大部分时间的表现都不及大盘。这只基金的重仓股包括清洁产品生产商iRobot(IRBT.O)、日本工厂自动化公司发那科(Fanuc) (6954.T)和无人机生产商AeroVironment (AVAV.O)。

但推进自动化或许也会令美国保住或新增的就业岗位减少，从而打击特朗普在上周三新闻发布会上夸下的海口。特朗普称，他将是“上帝创造的最伟大的就业岗位创造者”。

科技成本下降料将加速自动化制造的增长。普华永道会计师事务所周一公布的对企业执行长的调查显示，计划在未来一年裁员的企业中，有约80%预计借助自动化取代部分工人。

与此同时，条形码和数字测量工具等领域的发展，也给企业减少员工数并缩短产品问世时间创造了条件。(完)