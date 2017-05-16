焦点：美国总统特朗普与俄国外长会面时泄漏机密情报--官员

路透华盛顿5月16日 - 两名美国官员周一表示，总统特朗普向俄罗斯外交部长透露了高度机密讯息，告知一项有关于计划中的伊斯兰国(IS)行动，这令上任没几个月的特朗普又再度陷入争议之中。

两名熟知情况的官员均表示，情报来源是和美国联手对抗IS的一个盟友。特朗普上周与俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)和俄罗斯驻美大使基斯利亚克(Sergei Kislyak)会面时，分享了这个情报。

白宫说这项指控是不实的。

“今晚报导中的内容是不实的，”美国国家安全顾问麦克马斯特在白宫向记者表示，他并称多位领导人当时检讨包括民航方面的一连串共同威胁。

“从来没有讨论到情报来源或取得方法。总统并未揭露任何的尚未公开的军事行动...我当时在场。并未发生泄密情事。”他说道。

白宫还发布了国务卿蒂勒森和国家安全副顾问Dina Powell的声明。蒂勒森的声明称，在总统办公室里的这场会谈重点是反恐；Powell则称华盛顿邮报的报导不实。

不过，该消息还是在国会引发担忧。

民主党在参议院的二号人物Dick Durbin称，特朗普的行为“危险”和“鲁莽”。

共和党籍的参议院外交事务委员会主席科克则说，如果这项指控是真的，那么将会“非常、非常麻烦”。

“很显然，他们目前处在一个下降漩涡中，必须要设法对付发生的一切事情，”他在谈到白宫时这样说。

**密室**

这件事情爆出之际，特朗普政府突然开除美国联邦调查局(FBI)前局长科米一事的影响尚未散去，而且国会要求对俄罗斯是否影响2016年美国大选展开独立调查。

其中一位官员称，特朗普在会见拉夫罗夫时讨论的情报属于“最高机密”，是在一间“密室”里讨论的。该密室只有少数几位情报官员有权进入。

在特朗普透露了这个信息后，官员们马上打电话给中央情报局(CIA)和国家安全局，告知发生了什么事情。这两家机构和全球多家同盟情报部门之间签有协议。其中一位官员称特朗普是在无意间说出这个情况的。

虽然特朗普有权随意披露甚至是最高机密的信息，但这些美国官员称，这次他并未先征询提供信息的盟友，危及一项长期情报共享协议。

特朗普自1月上任以来争议不断，上任首日就对关于就职典礼观众的新闻报导有所怨言，还指控前总统奥巴马对他进行过窃听，就在上周他还炒掉了联邦调查局(FBI)局长科米。科米负责关于特朗普的总统竞选活动可能与俄罗斯政府有关系的调查。

特朗普曾称，有关他的竞选团队与俄罗斯有关联的说法“纯属谎言”，他曾强烈抨击选举对手--希拉里担任国务卿时处理机密信息不当的问题。

**“嘴上没有把门的”**

华邮报导称，根据一位知道特朗普与俄国官员谈话内容的官员说，特朗普似乎对他知悉即将逼近的威胁而感到沾沾自喜，特朗普告诉俄国官员，他每天都能获得重大情报的简报。

之前一些美国官员告诉路透，他们都担心向特朗普透露高度机密情报。

其中一位要求匿名的官员上个月称，“他嘴上没有把门的，听到就口无遮拦说出来。”

其中一位知悉特朗普与俄外长会晤的官员称，此番泄密的时机“特别不好”，正是特朗普准备周二在白宫会见土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)之际，土耳其是美国打击伊斯兰国的一个盟国。

而且特朗普的首个外交之旅也将在本周稍晚展开，其中一站就是另一个伊斯兰国的仇敌--沙特阿拉伯，此后5月25日还将去布鲁塞尔出席北大西洋公约组织(NATO)会议，届时会有其他重要的美国盟友出席。另外他还计划出访以色列和梵蒂冈。

此外，目前有传闻称，特朗普可能重组核心执政团队。(完)