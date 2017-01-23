特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA

路透华盛顿1月22日 - 美国总统特朗普周日表示，他计划尽快地与加拿大和墨西哥两国领导人对谈，以重新展开北美自由贸易协定(NAFTA)谈判。

“我们将开始与NAFTA有关的必要协商，”特朗普在其白宫高级顾问的就职典礼中说。“我们将开始对NAFTA、移民、边境安全问题重新谈判。”

特朗普在竞选总统时承诺，如果他当选就会重新协商NAFTA，为美国争取更多有利条款。

NAFTA于1994年生效，连同其它一些贸易协议成为美国工业大州选民的出气筒，特朗普借助这股不满情绪在本月成功登上总统宝座。

贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。

特朗普表示，他将会见加拿大首相特鲁多和墨西哥总统培尼亚，着手自贸协定的修改事宜。

“(墨西哥)总统过去的表现真的令人惊讶，”特朗普说。“我认为我们将达成对墨西哥、美国乃至相关各方都有利的结果。”

特朗普此前甚少谈及他希望如何改善政策，仅表示打算阻止美国工厂和就业岗位流向墨西哥。

自从赢得11月8日美国总统大选后，特朗普已明确威胁称，将向把生产环节搬到墨西哥的美国企业征收重税。

他还打算沿美墨边境修建一道高墙，以阻止非法移民进入，并坚称将让墨西哥支付修墙费用。(完)