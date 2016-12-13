焦点：特朗普对华贸易立场强硬 美企担心招来中国报复

2016年12月8日，美国总统当选人特朗普在艾奥瓦州的活动现场发表讲话。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透芝加哥/华盛顿12月12日 - 美国当选总统特朗普在贸易和台湾问题上挑战中国，令那些一直受益于中美两国稳定关系的美国企业感到不安。这些企业现在担心，如果特朗普真的采取行动，可能招致中国政府的报复。

特朗普周日称，美国没必要坚持“一个中国”这一一贯立场，这引发中国官员不满。中国外交部周一表示，对于特朗普的说法“深感担忧”。

四名密切关注中国政策的产业消息人士说，任何放弃“一个中国”政策的暗示都令他们感到不安。他们称，工商业界几十年来均受益于“一个中国”政策。

由于涉及敏感问题，这些消息人士不愿透露姓名，他们强调了稳定对于商业的重要性。他们还称，如果特朗普的强硬路线太过火，中国政府可能会报复在中国经商的美国企业。

“中方深感关切，我们现在从北京可靠来源获得消息，暗示中国政府，中国共产党，正在拟定可以实施报复的美国利益清单，商业利益，而且很明显，只需看看美国对中国出口的首要物品，就能迅速看出谁将倒霉，”一名与美国商界有密切互动的中国贸易政策专家表示。

该专家指出，美国30多个州对中国的出口额超过10亿美元，美国企业在中国的商业合作规模超过5,000亿美元。如果中国展开报复，都将面临危险。

“那些商业合作支撑着美国人就业岗位，许多在美国国内的美国人就业岗位，”这名专家表示。

另一名消息人士表示，美国工商界曾“悄悄地接触”特朗普的顾问人士，但企业不想公开讨论他们对于美国对华政策的忧虑，害怕成为这位总统当选人的靶子。特朗普曾炮轰波音等公司，并说服开利(Carrier)放弃把一些工作岗位转移到墨西哥。

从底特律的汽车制造商到硅谷的科技巨擘，对于他们来说，中国既是关键的收入与利润来源，也是全球供应链上的重要一环。

当年美国前总统尼克松意外出访北京，颠覆了时局；时隔四十多年之后，有利于中美关系的事情对于通用汽车(GM.N)、星巴克(SBUX.O)、苹果(AAPL.O)和沃尔玛(WMT.N)来说也是有利的。

过去一旦出现争议，中国就用报复性关税打击美国商品。在2011年的一场贸易纠纷中，中国就对美国造大排量汽车等产品征收了关税。

而现在，这场博弈的筹码更高了。

通用汽车2015年销往全球的996万辆汽车中，超过三分之一都是售给中国用户的。2015年通用汽车全球净利为97亿美元，而包括合资项目在内的中国业务在其中占到20%左右。同年，福特汽车(F.N)全球税前获利为94亿美元，其中国合资公司占比约16%。

美国零售巨头沃尔玛在中国拥有432家门店，咖啡连锁企业星巴克有2,500家门店，其即将卸任的执行长Howard Schultz告诉投资者，对星巴克而言，总有一天中国将成为比美国更大的市场。

波音公司(BA.N)计划在中国建立一个波音737完工中心，预计未来20年中国将需要6,800架、价值一万亿美元的喷气式客机。

“美国与中国是共生关系，我们相系相依，能够一起成长对双方是最好的，”在乔治华盛顿大学教导贪腐与善治课程的教授Susan Aaronson表示。

根据美国统计局(U.S. Census Bureau)，2015年美国与中国贸易总值为5,990亿美元，其中美国制造商对中国出口占了1,160亿美元，美国企业由中国进口商品总值则为4,830亿美元。

密西根大学国际经济与公共政策教授Alan Deardorff则表示，若美中贸易紧张关系到达沸点，对美国企业造成的“痛苦将是广泛而深远的。”

特朗普与其顾问已表示，美中贸易逆差反映出贸易协议不佳，以及中国政府的汇率操控，使得特朗普能够有凭有据地做出较过去更严厉的回应。

乔治华盛顿大学的Aaronson表示，尽管台湾是敏感议题，但若特朗普继续在贸易关税上施压，才更有可能上演中国对美国企业进行报复的戏码。

“中国领导人要的是稳定，特朗普则完全是来搅局的，”Aaronson表示，“他们将需要展现实力来还以颜色。”(完)