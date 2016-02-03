香港《信报》：特朗普初选受挫 选举语言忌用得太尽

（2月3日社评）

美国总统大选出现了一个相当戏剧性的逆转情况，原先在全国民调大幅领先的亿万富豪特朗普（Donald Trump），在艾奥瓦州举行的共和党第一场党团会议之中，意外地败给得州参议员克鲁兹（Ted Cruz），向来气焰嚣张的特朗普顿受挫折。党团会议的点票结果显示，克鲁兹先拔头筹获得百分之二十八支持，压倒得票百分之二十四的特朗普。除此之外，还有一事令人跌眼镜，共和党另一有意角逐总统宝座的参选人佛州参议员鲁比奥（Marco Rubio），成绩之佳乃喜出望外，以百分之二十三得票率排在强势第三位，仅仅较特朗普少一个百分点而已。换言之，本来意气风发的特朗普要么被狠狠超前，要么被紧紧赶上，赢得党内初选的优势不复存在，遑论最终入主白宫。

四年一度每逢总统大选，艾奥瓦州党团会议（Iowa Presidential Caucus）必然成为万众瞩目的焦点所在，原因是这个初选极具指标意义，被誉为兵家必争的大选前哨战。八年前民主党的希拉莉大热倒灶，败给现任总统奥巴马，当时就是率先在艾奥瓦州党团会议输了头彩。

希拉莉可堪告慰的是，如今卷土重来，凭藉百分之五十得票率险胜佛蒙特州参议员桑德斯（Bernie Sanders），两者相差不足1个百分点。龙凤斗，决雌雄，斗得难分难解之际最有趣的是，在艾奥瓦州部分选区之中，希拉莉和桑德斯打成平手，根据规定是掷硬币决高下。例如West Davenport，两人各得81票，硬币一掷，希拉莉胜。

特朗普事前志得意满，受欢迎程度之高彷佛天将降大任于斯人，何解忽然之间阴沟里翻船？一大原因跟选民的心态有关，口头支持是一回事，选票支持是另一回事。全国民调所反映的是选民对于现状的不满，言论出位的特朗普说要参选总统，民众于是利用这位口没遮拦的大嘴巴当作攻击现政权的武器，在情绪上宣泄一下，然而一旦来到真正的投票时刻，选民又会重投务实主义的怀抱，把票投给他们认为可以信赖的对象。对于这一点，香港亦有类似经验，刚过去的区议会选举，立场激进的候选人虽然吸引眼球，但选举结果是激进派全军尽墨。

当然，艾奥瓦州选民较倾向于支持克鲁兹，并不表示这是一位温和先生，其实他跟特朗普都是极右派，政纲不乏重叠之处，分别只在于他没有讲出禁止所有穆斯林入境美国的偏激言论罢了。克鲁兹是共和党内茶党运动旗手，2013年曾为了阻挠医改法案拨款，发表长达21小时的演讲，拉布拉到联邦政府因为没有现金周转而关闭16日。

如果说特朗普初选失利是由于口舌招尤致自食其果，那么香港的政客们不妨以此为监，在今年9月的立法会选举中，切勿把选举语言用得太尽，不管建制派，抑或民主派，过度夸张的侃侃之谈随时弄巧成拙。须知道，选民纵有多么不满意现政权，他们的投票意欲总是倾向于有实际能力带来转变的候选人，即使无可奈何非拉布不可，也要拉得像克鲁兹那样石破天惊。

谈到拉布，政府官员无不视作必欲除之而后快的眼中钉，立法会选举会否让特首梁振英如愿，把泛民来个Vote Them Out？其实明眼人知之甚详，根据如今的议事规则，泛民议员不管是众是寡，只要行政立法关系持续恶劣，拉布必然愈演愈烈，不会因为建制派取得更多议席而消失得无影无踪。拉布战术的精髓正是以小挫大，少数掣肘多数，莫说泛民拥有坚实的支持度，就算失去几个议席，照样能够令到官员推出的政策陷入塞车之苦。因此，与其呼吁选民Vote Them Out，不如放下身段，抛弃敌我分明的斗争思维，诚心改善行政立法关系。特首虽然不像美国总统透过民选产生，但始终不能漠视民意，尤其不能将立法会的民意代表视作雠仇，否则香港徒然内耗得前景堪忧。 （完）