美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探

路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。

此项行政令将开放大西洋、太平洋和北冰洋的大块区域以及墨西哥湾海域；2010年石油巨头BP(BP.L)在墨西哥湾发生重大泄露事故后，美国前总统奥巴马设置保护区禁止钻探。

但在此项名为美国优先海上能源策略的行政令出台之际，油价低迷、陆上油气产量高企，导致海上油气田开采租赁需求降至数年来最低水平，引发了对该行政令成效的质疑。

路透对政府数据的研究发现，2012-2017年间，石油企业在墨西哥湾中部的年租赁支出下降了逾75%。单位租金报价、投标面积比例均下降了逾50%。

据美国海洋能源管理局数据，墨西哥湾西部的数据也与中部相似，该海域是同一时期中部以外唯一接到租赁报价的区域。

美国石油协会(API)主席在声明中对特朗普这项行政令表示欢迎；API另一位官员说，长期而言，这项命令可望扶助该行业。这位官员并未直接论及目前的离岸租赁需求。

特朗普下令美国内政部检讨并取代奥巴马政府最近五年针对外部大陆架的油气开发计划；这个范围包括所有美国海岸外的联邦水域。

这项行政令除了要求制订新的五年钻探计划，也推翻了奥巴马对北极特定地区永久禁止钻探的决定。

Dorsey & Whitney律师事务所合伙人Jill McLeod说，特朗普此项行政令对石油业是利好讯号，但鉴于成本因素，不太可能在短期内引爆钻探热潮。

“解除禁令不见得表示从此可在北极地区进行钻探，”她说。(完)