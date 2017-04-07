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时事要闻 | 2017年 4月 7日 星期五 10:34 BJT

特朗普下令对叙利亚实施军事打击

路透佛州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。特朗普还表示，叙利亚使用了违禁化学武器，这点应该毫无争议。

“阻止和制止致命化学武器的散播及使用，符合美国的重大国家安全利益，”特朗普表示。

“叙利亚使用了违禁化学武器，违反了该国对化学武器公约的义务，无视联合国安理会的呼吁，这点应该毫无争议。”(完)

(编译 陈宗琦；审校 白云)

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