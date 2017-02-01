特朗普敦促美国医药行业降价并将生产更多放在美国国内

路透华盛顿/洛杉矶1月31日 - 美国总统特朗普周二会见医药行业高管，呼吁药厂将更多生产放在美国国内并降低价格，他同时许诺将加快新药审批和放宽监管。

特朗普对高管们表示，政府正在为老年人、丧失劳动能力者以及贫困人口的医疗保健项目支付“极其高昂的”代价，他还称将很快任命新的美国食品药物管理局(FDA)主管。

“我们将优化FDA的结构，”特朗普在一份声明中说。FDA是美国负责审核新药安全性和有效性的监管机构。

他与医药行业高管的这次会面暗示，双方之间的紧张关系得以缓和。自特朗普当选美国总统以来，这种紧张关系一直压抑美国医药股的股价。周二会见之后，美国医药股多数走升，尽管大盘整体下跌。

“特朗普首先是个民粹主义者，他曾表示，这种药价飞涨的情况在他当政时期不会出现，”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Crosby表示。

她说，特朗普是在控制价格和放松监管之间保持平衡。“我并不认为多数美国人希望对制药企业的监管完全解除。”

参加会议的有美国制药大厂默克(MRK.N)、强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)、Celgene Corp(CELG.O)、礼来(Eli Lilly)(LLY.N)、安进 (AMGN.O)、瑞士诺华制药(NOVN.S)的高管，以及美国药品研究和制造商协会(PhRMA)的主管。

会后，Celgene、礼来、默克和安进在电邮中表示，特朗普专注于创新和税改，以及美国需要对于更偏向于价值驱动的医疗保健系统，这使他们感到鼓舞。

PhRMA在会后声明中表示，如果那些政策得以执行，则未来10年将最多创造35万个新就业岗位。

诺华制药和强生高管没有立即回复进一步置评请求。

这六家公司的股价大多上涨。(完)