综述：2016年接近尾声 “特朗普经济学”吸引投资者重返股市

2012年11月资料图，纽交所外的一块华尔街指示牌。 REUTERS/Chip East

路透伦敦12月22日 - 根据周四公布的路透月度调查结果，全球投资者12月股票持仓升至六个月高位，押注美国总统当选人特朗普承诺的财政刺激举措将促进经济成长和通胀率上升。

特朗普计划减税增支，推动美国股市.DJI .IXIC12月录得新高。投资者全线买入，从银行股到能源与原材料股以及其他基础设施相关股票。

在路透最新的2016年资产配置调查中，有来自欧洲大陆、美国、英国和日本的45名基金经理和首席投资官受访。

调查显示，12月股票持仓配置比例为45.3%，以6月以来的最高配置水平为今年收官。今年意外事件频发，全球范围出现明显的民粹主义倾向，以及反建制政治运动；但与此同时，从美国到新兴市场均显现出经济复苏迹象。

或许最大的颠覆性事件就是11月8日美国房地产大亨特朗普赢得总统大选，他的经济和贸易政策将划定明年的投资格局。

“特朗普经济学将是2017年的一个重要关注点，”Pioneer Investments的多资产投资全球负责人Matteo Germano说道。

“如果特朗普提出的增加基础设施开支、财政刺激和税收改革都能有效实施，那么美国的再通胀刺激料将促进国内生产总值(GDP)增长、以及通胀和收入增长。”

但这些承诺若未能兑现，则可能导致市场动荡，投资者猜测这将为精明的股票遴选者带来机会。

“做好准备逢低买入，”伦敦皇家资产管理公司(RLAM)的多资产投资负责人Trevor Greetham说道。他称，2016年在政坛和经济领域崛起的民粹主义或将继续在2017年造成“不可捉摸的影响”，他预计市场动荡将普遍上升。

“这将为买入股票提供好机会，但若是当情况看起来好得让人难以相信时，或许就应当明智的缩小风险敞口了，”他说道。

调查显示，现金持有量下降逾1个百分点至5.4%，为2月以来最低，反映出投资信心在增长，投资者认为特朗普当选美国总统引起的股市大涨仍将持续。

除了能源和基础建设相关类股有可能直接受益于“特朗普经济学”，调查中受访者还认为，大宗商品类股、受挫的欧洲银行股、防御类股、科技股以及价值型股票在2017年都有机会。

本次调查的时间为12月15-21日，是在美联储12月会议召开后不久。会上美联储决定升息，并暗示2017年可能升息三次，比先前预期多一次。

一些受访者对可能产生的影响感到担心，这从新兴市场股票债券遭减持中可见一斑，但整体人气依然偏多，美股投资配比升至41%，为9月以来最高；英股配比升至11.3%，为7月以来最高。

虽然投资者承认，股票看来并不便宜，但一些经理人认为，股票比债券估值更好，而且随着2017年经济加速成长，仍将有不错的表现。

不过，也有一些人认为，想要利用美国国内经济强劲的题材，炒日股和欧股要凑热闹炒美股好得多。这些人当中包括亨德森全球投资的多资产团队分析师Ryan Boothroyd。

债券投资的整体配比持稳在40.8%，有几位经理人表示，通胀保值债券颇有价值，尤其是考虑到近期油价上涨。

“我们也青睐欧盟的通胀保值债券，因其贴水所反映的欧元区通胀假设情况极为悲观，”Pioneer的Germano表示。

**美元强势**

即使美元指数在美联储会后飙升至14年高位，但对此表达看法的受访者中，仅52%的回复认为欧元/美元在2017年会跌破平价水准。

欧元/美元上次触及平价是在2002年。欧元于1999年推出，当时为兑1.1747美元，目前则在1.0430美元附近游走。

一些人表示，欧元/美元即便跌破平价都将只是昙花一现。Bank JSafra Sarasin资产配置策略师Jan Bopp认为，欧元进一步的跌势会被资金流入欧股的效应所抵销；欧股相对美股仍旧较为便宜。

Henderson的Boothroyd指出，进入年中之际，我们相信美元会有贬值而欧元会有升值的空间，因为部份欧洲政治风险消退，欧洲央行削减购债的说法抬头，而特朗普的政策计划也需更详加检视。

2016年政治面的另一个震撼弹为，英国6月23日公投决议退出欧盟。公投结果导致英镑兑美元今年迄今跌幅高达16%左右。

然而，答覆这项问题的受访者中约莫六成认为，英镑最惨的时期已过。(完)