独家：特朗普为避免利益冲突 撤出格鲁吉亚地产项目-前伙伴

路透第比利斯1月10日 - 特朗普的前商业伙伴告诉路透，为了避免与总统职务的潜在利益冲突，特朗普集团已经撤出在前苏联加盟共和国--格鲁吉亚、涉资2.5亿美元的地产项目。

对于因担心利益冲突而退出该项目的说法，特朗普集团未予置评，特朗普的过渡团队暂未回复置评请求。

自当选美国总统以来，特朗普已经表示将采取措施确保与自己的生意不存在利益冲突。不过他对于将如何实施甚少透露细节。

特朗普曾计划让格鲁吉亚房地产开发商--丝路集团(Silk Road Group)使用他的品牌，在该国黑海畔的度假胜地巴统开发一栋47层高的住宅楼，他在2012年4月访问格鲁吉亚时宣布了该计划。

丝路集团和特朗普集团上周宣布终结该项目的联合决定，但并未详述个中理由。

“(项目终结)唯一的原因就是特朗普当选了美国总统，无法再继续海外业务，因为这将引发利益冲突，”丝路集团负责人Giorgi Ramishvili在接受路透专访时表示。

“特朗普集团在声明中称，仍会给予我们的公司及格鲁吉亚最大的关注，我对此很感动。”

美国联邦法律并未禁止总统在任期内参与私营业务，但议员及行政部门官员受利益冲突法规约束。

尽管如此，特朗普仍面临来自民主党及部分共和党同盟要求规避任何利益冲突的压力。特朗普已表示，他计划将企业控制权转移给三个年龄最长的子女。

格鲁吉亚将给白宫带来很棘手的外交政策问题。作为寻求加入北大西洋公约组织(NATO)的美国亲密盟国，格鲁吉亚指责俄罗斯支持其区域内两个分离地区的分离主义者。这可能会加大特朗普与俄罗斯总统普京建立更友好关系的难度。

路透请求特朗普集团就撤出格鲁吉亚项目的理由置评时，该集团发给路透一份其与丝路集团宣布此项决定的联合声明，但并未给出理由。(完)