特朗普欲打造医改“梦之队” 奥巴马医保成刀俎上的鱼肉

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透纽约11月29日 - 一名美国政府过渡团队官员告诉路透，美国候任总统特朗普将在周二宣布，他已选中一名奥巴马医保法案的批评人士、和一名印第安纳的政策专家来助其改革美国医保体系。
特朗普料将任命共和党议员、乔治亚州的整形外科医生Tom Price为美国卫生与公共服务部部长，咨询师Seema Verma为医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)负责人。
预计特朗普会将Price和Verma打造为成一个“梦之队”，在1月20日他甫一上台就帮他践行废除奥巴马医保(Obamacare)法案的竞选诺言。
特朗普曾表示将废除奥巴马医保法案，实行另一计划，使各州得以对贫困人口的医疗补助计划进行更多管控，并允许保险商在全国范围出售医保。
这两个职位都须获得参议院批准，特朗普政府要废除奥巴马医保方案并颁布新法案则需要国会通过。(完)
(编译 王琛；审校 刘秀红)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)