特朗普欲打造医改“梦之队” 奥巴马医保成刀俎上的鱼肉

路透纽约11月29日 - 一名美国政府过渡团队官员告诉路透，美国候任总统特朗普将在周二宣布，他已选中一名奥巴马医保法案的批评人士、和一名印第安纳的政策专家来助其改革美国医保体系。

特朗普料将任命共和党议员、乔治亚州的整形外科医生Tom Price为美国卫生与公共服务部部长，咨询师Seema Verma为医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)负责人。

预计特朗普会将Price和Verma打造为成一个“梦之队”，在1月20日他甫一上台就帮他践行废除奥巴马医保(Obamacare)法案的竞选诺言。

特朗普曾表示将废除奥巴马医保法案，实行另一计划，使各州得以对贫困人口的医疗补助计划进行更多管控，并允许保险商在全国范围出售医保。

这两个职位都须获得参议院批准，特朗普政府要废除奥巴马医保方案并颁布新法案则需要国会通过。(完)