美国总统特朗普大力支持共和党版医保法案 但反对声浪或添变数

美国新泽西纽瓦克机场因飞机引擎失火事故暂时关闭
路透5月23日 - 美国新泽西纽瓦克自由国际机场发推文称，该机场周二晚间临时关闭，因一架飞机发生引擎失火事故。 该机场是纽约地区三大机场之一。该机场称事故中无伤情报告，但未提供更多细节。 当地WABC-TV电视台报导称，当事飞机执行美国联合航空公司飞往旧金山的航班，火已被扑灭。(完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透华盛顿3月7日 - 美国总统特朗普周二对共和党提出的奥巴马医保法案替代方案表示支持，但可能面临保守派团体与谴责此替代方案之议员的反对声浪，从而令法案在国会顺利通过的机会复杂化。
美国众议院几名共和党领导人物周一推出取代奥巴马医保法的提案，取消对多数美国民众获得医疗保险的要求，并建立一套免税额体系，鼓励民众在公开市场上购买私人保险。
美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)表示，他能保证将取得足够的票数，让这项措施在众议院获得通过，并称保守派人士应该对这项取代奥巴马医保法案的计划感到振奋。
不过保守派人士对这项提案大肆抨击，犹他州共和党参议员Mike Lee称这“明明就是那种私相授受的协议，过程草率。”
特朗普表示，这项计划欢迎协商，但也表示它已经获得“每个人”的支持。副总统彭斯将其称为“框架”，暗示离最终的型态仍有一段距离；美国卫生部长普赖斯(Tom Price)则称之为“尚在进行中”。
这项提案代表特朗普与国会共和党人就履行撤销奥巴马医保的承诺跨出了重要一步。
特朗普在一系列的推特贴文中，将草案称为“我们美好的新医保法案，”并称法案“目前准备进行审查与协商。”特朗普在后来与共和党议员的会面中表示，“我真的认为我们将获得极大支持。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
路透5月23日 - 美国新泽西纽瓦克自由国际机场发推文称，该机场周二晚间临时关闭，因一架飞机发生引擎失火事故。 该机场是纽约地区三大机场之一。该机场称事故中无伤情报告，但未提供更多细节。 当地WABC-TV电视台报导称，当事飞机执行美国联合航空公司飞往旧金山的航班，火已被扑灭。(完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。