美国总统特朗普大力支持共和党版医保法案 但反对声浪或添变数

路透华盛顿3月7日 - 美国总统特朗普周二对共和党提出的奥巴马医保法案替代方案表示支持，但可能面临保守派团体与谴责此替代方案之议员的反对声浪，从而令法案在国会顺利通过的机会复杂化。

美国众议院几名共和党领导人物周一推出取代奥巴马医保法的提案，取消对多数美国民众获得医疗保险的要求，并建立一套免税额体系，鼓励民众在公开市场上购买私人保险。

美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)表示，他能保证将取得足够的票数，让这项措施在众议院获得通过，并称保守派人士应该对这项取代奥巴马医保法案的计划感到振奋。

不过保守派人士对这项提案大肆抨击，犹他州共和党参议员Mike Lee称这“明明就是那种私相授受的协议，过程草率。”

特朗普表示，这项计划欢迎协商，但也表示它已经获得“每个人”的支持。副总统彭斯将其称为“框架”，暗示离最终的型态仍有一段距离；美国卫生部长普赖斯(Tom Price)则称之为“尚在进行中”。

这项提案代表特朗普与国会共和党人就履行撤销奥巴马医保的承诺跨出了重要一步。

特朗普在一系列的推特贴文中，将草案称为“我们美好的新医保法案，”并称法案“目前准备进行审查与协商。”特朗普在后来与共和党议员的会面中表示，“我真的认为我们将获得极大支持。”(完)