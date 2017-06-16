美国总统特朗普推文抨击妨碍司法调查报道 再度斥为政治迫害

路透华盛顿6月15日 - 美国总统特朗普周四反击媒体称他因涉嫌妨碍司法而遭调查的报道，并将关于其竞选团队与俄罗斯勾结以干预去年总统大选的说法斥为“不实”。

“他们捏造了与俄罗斯勾结的不实报道，毫无根据可言，所以现在他们依据不实报道，从妨碍司法下手。真是高招，”特朗普在推文中表示，他之后再度指控这项调查是“政治迫害”。

华盛顿邮报周三引述匿名官员报道表示，特别检察官穆勒(Robert Mueller)正就特朗普妨碍司法调查的可能性进行调查。

熟知穆勒调查的一名消息人士证实了这项报道，并称鉴于前联邦调查局(FBI)局长科米的国会证词，对妨碍司法的可能性进行检视是“无法避免的”，尽管此事或不会成为调查的焦点。

不论结果如何，穆勒检视妨碍司法可能性一事如阴魂般纠缠，俨然令特朗普再受打击。特朗普上任后的前五个月，一直笼罩在联邦调查局与国会通俄调查的阴霾当中。(完)