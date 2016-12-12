特朗普称关于俄罗斯为其助选的报导“荒唐可笑”

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿12月11日 - 美国总统当选人特朗普痛斥有关俄罗斯干预美国总统选举的报导“荒唐可笑”。这让他与声称要调查此事的主要议员产生争执。之前有报导称，美国情报机构发现俄罗斯通过有针对性的黑客行动来帮助特朗普胜选。
他把相关新闻报导归罪于民主党，并称他不相信新闻报料来自中央情报局(CIA)。
“我认为这是荒唐可笑的。我认为这只是另一个藉口。我不相信，”特朗普在接受周日福斯新闻(Fox News Sunday)采访时表示。
特朗普不愿意指责俄罗斯干预美国选举，在害怕他会对俄罗斯采取温和路线的美国官员中引发担忧。这些美国官员目前担心，俄罗斯在网络攻击方面，以及在克里米亚、乌克兰和叙利亚等问题上越来越咄咄逼人。
以前强烈否认干预美国选举的俄罗斯官员，这次保持沉默。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)