特朗普称关于俄罗斯为其助选的报导“荒唐可笑”

路透华盛顿12月11日 - 美国总统当选人特朗普痛斥有关俄罗斯干预美国总统选举的报导“荒唐可笑”。这让他与声称要调查此事的主要议员产生争执。之前有报导称，美国情报机构发现俄罗斯通过有针对性的黑客行动来帮助特朗普胜选。

他把相关新闻报导归罪于民主党，并称他不相信新闻报料来自中央情报局(CIA)。

“我认为这是荒唐可笑的。我认为这只是另一个藉口。我不相信，”特朗普在接受周日福斯新闻(Fox News Sunday)采访时表示。

特朗普不愿意指责俄罗斯干预美国选举，在害怕他会对俄罗斯采取温和路线的美国官员中引发担忧。这些美国官员目前担心，俄罗斯在网络攻击方面，以及在克里米亚、乌克兰和叙利亚等问题上越来越咄咄逼人。

以前强烈否认干预美国选举的俄罗斯官员，这次保持沉默。(完)