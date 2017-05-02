美国总统特朗普称正积极考虑分拆大银行--彭博电视

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透华盛顿5月1日 - 据彭博电视周一报导，美国总统特朗普表示他正在积极考虑分拆大型银行。
特朗普的这番言论可能会为重启大萧条时代的格拉斯-斯蒂格尔法案(Glass-Steagall)助一臂之力。该法案将商业银行与投资银行分隔开来。重启此类法案需要获得国会批准。
“我现在正考虑这事儿，”特朗普周一在椭圆形办公室接受彭博新闻采访时称。“有些人希望恢复旧体系，对吧？所以我们要考虑下这个问题。”
竞选总统时，特朗普曾表示支持“21世纪的格拉斯-斯蒂格尔法案”。
白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)在新闻吹风会上表示，特朗普对这一问题表示出兴趣，财长努钦也简要说明了此事，但尚未准备公开讨论。
“还没有到我们准备公布细节的时候，”斯派塞说。“他正在积极查看各种选项并加以考虑。”
白宫一位发言人对路透表示，特朗普的高级经济顾问之一--国家经济委员会主任柯恩在4月6日与议员们的私下会晤中，重申特朗普对这一思路的支持。
在特朗普发表言论后，美国股市周一大幅削减涨势，标普500银行类股下跌将近1%，不过随后反弹。(完)
(编译 许娜/郑茵 审校 李婷仪)
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