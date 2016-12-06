若特朗普减税 伯克希尔哈撒韦业绩料增290亿美元--分析师

路透12月5日 - 巴克莱资本周一写道，如果美国总统当选人特朗普能够将美国企业所得税从35%大砍至15%，巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)有望获得约290亿美元的业绩提升。

巴克莱分析师Jay Gelb称，特朗普的拟议减税可能有助伯克希尔哈撒韦将净递延所得税负债从505亿美元减至216亿美元，其中不包括其受规管公用事业部门相关的规模。

股东有望从中获利，这尤其是因为巴菲特会考虑账面价值，即衡量资产减去负债的指标，这也是衡量伯克希尔哈撒韦成长的关键指标。Gelb称，290亿美元的提升将相当于业绩增长约11%。

“我们认为，这种程度的提升将利好伯克希尔哈撒韦的股票，因为其股票基本按市净率估值，”Gelb写道。

自11月8日美国大选日以来，伯克希尔哈撒韦的A类股票价已涨8.4%，周一触及盘中纪录高位240,500美元。(完)