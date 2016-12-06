若特朗普减税 伯克希尔哈撒韦业绩料增290亿美元--分析师

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月5日 - 巴克莱资本周一写道，如果美国总统当选人特朗普能够将美国企业所得税从35%大砍至15%，巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)有望获得约290亿美元的业绩提升。
巴克莱分析师Jay Gelb称，特朗普的拟议减税可能有助伯克希尔哈撒韦将净递延所得税负债从505亿美元减至216亿美元，其中不包括其受规管公用事业部门相关的规模。
股东有望从中获利，这尤其是因为巴菲特会考虑账面价值，即衡量资产减去负债的指标，这也是衡量伯克希尔哈撒韦成长的关键指标。Gelb称，290亿美元的提升将相当于业绩增长约11%。
“我们认为，这种程度的提升将利好伯克希尔哈撒韦的股票，因为其股票基本按市净率估值，”Gelb写道。
自11月8日美国大选日以来，伯克希尔哈撒韦的A类股票价已涨8.4%，周一触及盘中纪录高位240,500美元。(完)
(编译 刘秀红；审校 陈宗琦)
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