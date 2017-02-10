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国际财经 | 2017年 2月 10日 星期五 08:46 BJT

白宫称特朗普税务计划旨在帮助企业和美国中产阶级

路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普即将公布一份全面的税改计划，旨在激励企业将工作岗位留在美国国内，并扶助促进美国经济成长。

白宫发言人斯派塞在每日新闻简报会上表示，特朗普的计划目标是给美国中产阶级减税。他说，该计划将在几周后公布，届时将提供更多细节。

白宫还表示，美国的税法使其面临来自海外的竞争。

白宫表示，特朗普已与国会领导人讨论了他的税改计划，正在努力争取两党对税改举措的支持。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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