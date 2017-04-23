美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题

路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。

他在接受国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问时的这些讲话表明，税改计划将不会是税收中性的，有可能在短期内增加赤字。

努钦说，当通过“动态评分”分析来看时，税改计划将以税收增加的形式自行解决资金来源。因税改带动的增长率提高将产生更多的税收。

“我们想要的是能通过增长自行解决资金来源的税改，”努钦说。“在动态评分下，这将能自给自足，在静态评分下，将会有些短期问题。”

努钦还说，税改计划将致力于帮助中产阶级“有更多的可支配资金”，而且税制会简单许多。

“免税代码实在是太太太复杂了。我们希望创立一个普通美国人都能通过一张大明信片填免税代码的体系，”努钦说。(完)