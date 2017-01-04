焦点：特朗普税改恐提高进口成本 但石油行业朝中有人料可自保

路透华盛1月3日 - 在共和党关于对进口商品征税的议案面前，美国石油巨头的特殊地位或能够保护其自身利益，因为美国当选总统特朗普拟定的政府要职人选中有不少石油行业高管，他们对汽油价格上升风险十分敏感。

在特朗普组建的政府团队中，艾克森美孚(Exxon Mobil) (XOM.N)执行长蒂勒森(Rex Tillerson)将担任国务卿，前德州州长培瑞(Rick Perry)出任能源部长，俄克拉何马州首席检察官普鲁伊特任美国环保署长。

特朗普本人毫不掩饰其对能源行业的支持。

在国会中，共和民主两党都有着密切的行业联系。例如众议院筹款委员会主席Kevin Brady是德州共和党人，他的选区则是在休斯顿北郊。

众议院共和党人希望进行彻底的税改，税改将大大降低企业税率，并且不再对美国企业海外获利征税。

但一项名为边境调整(border adjustability)的规定正在引发争议。虽然该规定本意是通过对出口收入免税来提振美国制造业，但它还会对进口征税，这令一些行业感到担忧。

由于美国炼油企业生产汽油、柴油和其它产品所用的原油约有半数依靠进口，分析师称税改或将导致汽油价格上涨，从而可能破坏经济增长。

艾克森(Exxon)(XON.N)、雪佛龙(Chevron)(CVX.N)、BP(BP.L)、皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)及康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)等综合油企亦可能受到影响，取决于他们是否为原油净进口企业。

但分析师称，该行业的盟友可能会采取行动，缓和可能出现的任何冲击。

“我并没有看到众议院、参议院和白宫这种领导人物的组合，正在做有可能抬高汽油价格的事情，”位于华盛顿的投资公司Height Securities能源分析师Peter Cohn说道。

这么做的危险在于，如果采取措施保护炼油商，可能也会为帮助其他行业打开大门，包括零售商和汽车生产商；如果不能继续从应税收入中扣减进口成本，则这些行业也会面临成本上升问题。

这样的连锁反应可能会妨碍边境调整规定，恐难以筹集到预期中的1万亿(兆)美元收入来帮助在未来10年中推行减税政策。

“我们希望尽早提出这些担忧，让国会议员仔细地考虑问题，”美国燃料及石化生产商协会(AFPM)主席Chet Thompson在声明中称。

Brady在12月曾表示，税项委员会对具体企业受到的影响十分敏感，并且正在“仔细聆听，判断如何才能确保消除这些影响”。

此外，一些经济学家对炼油行业有关进口成本上升的担忧不以为意，称全面税收改革将推动美元升值，最终降低进口成本。他们预测，外汇市场将通过降低原油的美元价格，对油价上涨进行调适。

“坦白讲，石油行业的这一论据完全错误，”无党派色彩的国会预算办公室前主任Douglas Holtz-Eakin表示。他现在担任智库美国行动论坛(American Action Forum)的主席。

“炼厂基本上不会受到伤害，他们能以较低美元价格取得石油。净成本不变。他们的生意照旧，无需同情，”他表示。

Height Securities的Cohn表示，特朗普与他的顾问可能想方设法降低炼厂及其客户所受的冲击：“特朗普不会希望自己任内有炼厂倒闭。”

数十年来，石油业已因几项既有的税法规定得到好处，而根据众议院共和党计划，这些规定将被取缔。不过石油业的得仍将大于失。

例如，现行对国内产量的减税规定，能让产油业者的企业所得税率由最高名义税率35%降至32%。根据国会共和党计划，企业所得税率将减至20%；而根据特朗普的计划，该税率将降至15%。

同样地，对于目前正在减记无形钻探成本，或为资产耗损取得免税额的企业，将能立即将资本投资作为开支勾销。

然后是油企对从外国所收费用申请的税收减免。国会共和党议员将全部取消对从外国所得费用收益的税负，而且特朗普将把课税率维持在相当低的水准。(完)