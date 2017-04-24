美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令

路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。

“这是建立在之前的政令措施基础上，之前的政令已为创造就业渠道、能源生产创新和减少能源生产商不必要负担铺平了道路。”这名要求不具名的官员说。

消息人士称，特朗普周三料将签署的一道行政命令与1906年古蹟保存法(1906 Antiquities Act)有关。该法案赋予总统权力，可指定联邦土地及水域为国家级遗址，以便加以保护，防止钻探、采矿和开发。

特朗普周五料将签署一道命令，检讨可供离岸油气探勘的区域，以及有关离岸钻探的管理规定。(完)