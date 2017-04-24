美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
“这是建立在之前的政令措施基础上，之前的政令已为创造就业渠道、能源生产创新和减少能源生产商不必要负担铺平了道路。”这名要求不具名的官员说。
消息人士称，特朗普周三料将签署的一道行政命令与1906年古蹟保存法(1906 Antiquities Act)有关。该法案赋予总统权力，可指定联邦土地及水域为国家级遗址，以便加以保护，防止钻探、采矿和开发。
特朗普周五料将签署一道命令，检讨可供离岸油气探勘的区域，以及有关离岸钻探的管理规定。(完)
(编译 张若琪 审校 郑茵)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。