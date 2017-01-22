特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
特朗普宣誓就职后不久，白宫发布一份声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。
声明称，总统特朗普决心要重新协商一份北美自由贸易协定(NAFTA)协议。现有NAFTA是1994年由美国、加拿大和墨西哥签署。
“长期以来，美国人被迫接受那些贸易协议，将华盛顿精英的利益凌驾于勤奋工作的男女雇员之上，”声明指出。
“结果城镇的蓝领工人看到他们的工厂关闭，薪资待遇良好的工作移至海外，美国贸易赤字不断升高，制造业根基受到破坏。”
声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。
“这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”
声明补充称，如果NAFTA伙伴国在重新谈判过程中拒绝让美国工人得到公平的协议，“美国总统将表明美国撤出NAFTA的意向。”
美国已经签署了TPP，但还未批准。该协议是奥巴马政府为应对中国快速崛起，将重心向亚太地区倾斜的经济支柱。
该协议的支持者已经表示，担心放弃该协议可能进一步强化中国在该地区的经济影响力，并损及美国利益。
针对白宫声明，澳洲总理发言人Damon Hunt周六对路透表示，澳洲立场仍保持不变，仍认为美国有可能改变立场，TPP协议可以推进。
特朗普之前曾批评中国的贸易行为，威胁对进口自中国的商品征收惩罚性关税。
中国政府周四表示，中国和美国可以通过协商解决任何贸易争端，同时中国一家报纸警告称，特朗普若掀起贸易战，美国企业可能成为报复的目标。
特朗普反对TPP的立场以及其团队要求盟国为安保支付更多资金的做法，让日本及其他亚太地区国家感到担忧。(完)
(编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)