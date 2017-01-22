特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫

路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。

特朗普宣誓就职后不久，白宫发布一份声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。

声明称，总统特朗普决心要重新协商一份北美自由贸易协定(NAFTA)协议。现有NAFTA是1994年由美国、加拿大和墨西哥签署。

“长期以来，美国人被迫接受那些贸易协议，将华盛顿精英的利益凌驾于勤奋工作的男女雇员之上，”声明指出。

“结果城镇的蓝领工人看到他们的工厂关闭，薪资待遇良好的工作移至海外，美国贸易赤字不断升高，制造业根基受到破坏。”

声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。

“这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”

声明补充称，如果NAFTA伙伴国在重新谈判过程中拒绝让美国工人得到公平的协议，“美国总统将表明美国撤出NAFTA的意向。”

美国已经签署了TPP，但还未批准。该协议是奥巴马政府为应对中国快速崛起，将重心向亚太地区倾斜的经济支柱。

该协议的支持者已经表示，担心放弃该协议可能进一步强化中国在该地区的经济影响力，并损及美国利益。

针对白宫声明，澳洲总理发言人Damon Hunt周六对路透表示，澳洲立场仍保持不变，仍认为美国有可能改变立场，TPP协议可以推进。

特朗普之前曾批评中国的贸易行为，威胁对进口自中国的商品征收惩罚性关税。

中国政府周四表示，中国和美国可以通过协商解决任何贸易争端，同时中国一家报纸警告称，特朗普若掀起贸易战，美国企业可能成为报复的目标。

特朗普反对TPP的立场以及其团队要求盟国为安保支付更多资金的做法，让日本及其他亚太地区国家感到担忧。(完)