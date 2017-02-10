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时事要闻 | 2017年 2月 10日 星期五 08:49 BJT

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”

路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。

“我们法庭见，”特朗普对记者称。“这是政治性决定。”

特朗普表示，他没有把该裁决视为其政府的一大挫折。

“这只是一个决定，但我们会赢得这场官司，”他说道。(完)

(编译 侯雪苹；审校 张荻)

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