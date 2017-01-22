特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
白宫发言人斯派塞周六向记者表示，特朗普下周稍晚将在华盛顿会晤英国首相特雷莎·梅。
特朗普支持英国公投退欧的决定，他曾表示希望迅速安排与英国的双边贸易协议。
斯派塞并未明确透露会面日期是周四或周五。特雷莎·梅办公室不予置评。
斯派塞表示，特朗普与培尼亚的会谈将讨论贸易、移民及安保。他表示，两人周六在电话中交谈，讨论在1月31日会面。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李爽)
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路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。