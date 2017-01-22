特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫

路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。

白宫发言人斯派塞周六向记者表示，特朗普下周稍晚将在华盛顿会晤英国首相特雷莎·梅。

特朗普支持英国公投退欧的决定，他曾表示希望迅速安排与英国的双边贸易协议。

斯派塞并未明确透露会面日期是周四或周五。特雷莎·梅办公室不予置评。

斯派塞表示，特朗普与培尼亚的会谈将讨论贸易、移民及安保。他表示，两人周六在电话中交谈，讨论在1月31日会面。(完)