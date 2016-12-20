特朗普在选举人团投票中获得压倒性胜利 正式当选美国总统

路透西雅图/奥斯汀12月19日 - 美国共和党人特朗普周一在美国选举人团投票中以压倒性票数正式当选为美国下任总统，轻易地粉碎一小群人试图阻挠他入主白宫的行动。

特朗普获得的选举人团票数超过了270张的当选门槛，即使至少有六位选举人团代表跑票，没有投给其所属该州所属意的候选人。这些所谓“背信弃义的选举人”人数也是一个多世纪来最多的一次。

全美的民主党核心活跃人士原本希望说服共和党人跨越党派成见，把票投给希拉里，她在11月8日所赢得的普选票多于特朗普。

但最后的结果却是民主党内部分裂情况更甚于共和党。有四位民主党选举人团代表没有把票投给希拉里，两名共和党选举人团代表未投票给特朗普。

根据美联社统计全国538位选举人的投票，在计票将近结束时，特朗普获得304张、希拉里获得224张。

特朗普在其执政过渡期团队回应投票结果所发表的声明中称：“我将努力团结国家，成为所有美国人的总统。”(完)