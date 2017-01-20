分析：特朗普开出一剂猛药 现今美国经济体质或难消受

路透华盛顿1月20日 - 即将上任的美国新一届总统特朗普主张减税、放松管制、加大联邦支出，这是一剂医治经济停滞和严重失业的经典药方。

不过对于已经增长了八年之久的美国经济，这剂药方或许太猛了。当前美国的薪资正在增长，失业率也接近许多经济学家认为的“充分”就业水平。

路透对地区就业数据和历史趋势的一项分析发现，在劳动力已经紧俏的领域，刺激措施可能会推升工人需求。这有可能进而升高通胀，迫使美联储加息步伐比预期更快，反而使衰退成为更大的威胁。

图表：Graphic: tmsnrt.rs/2jnYC9V

劳动经济学家和美联储官员认为，目前美国需要的是一个“微创手术”--政策要着力于没落的农业地区和中西部工业区。这些地区没跟上全球经济脚步，结果变成特朗普支持力量的大本营，让他坐上总统宝座。

“当你仔细想想特朗普所要接下的工作，其实美国经济在最近那次危机中的大部分问题都已解决，”就业网站indeed.com首席分析师Jed Kolko说。

“剩下的挑战是那些较难解决的，”他说，并列举了诸如美国煤炭产区的衰落，以及弱势社区越来越突出的毒品泛滥问题。

特朗普将在周五走马上任，他承诺将扶持中产阶级，通过基础设施大量支出、强硬贸易政策、及刺激投资的减税措施，让数百万闲置工人重回职场。

在经济长期成长乏力，成长率很少超过2%之际，有人主张利用扩大支出来为经济注入活力。

**增长过速？**

然而美联储官员的担忧与日俱增，因美国经济的表现已经接近潜在水准，若采取这类刺激行动可能导致劳工短缺、难以为继的薪资上涨，同时通胀也会冲过头。

在11月8日总统大选过后几周，美联储官员的关注重点已经从如何实现逐步升息，以支持失业维持在当前的水准，转向成长过于迅速的风险。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特上周在佛罗里达州表示，在失业处于过低水准期间，若美联储不做回应，“往往会陷入某种形式的衰退”。

洛克哈特指出，失业率还有多少下滑空间确定性，可能导致美联储等待过久、或者是踩刹车的力道过重。

当前4.7%的失业率，大致符合美联储主席叶伦本周谈话中所谓的充分就业，她同时提到若美联储被迫过度快速升息，则经济有陷入衰退风险。

特朗普先前对官方失业数据加以驳斥，称数据中没有考虑到那些已经停止找工作的数以百万计美国民众，他认为上千亿美元的公共项目及民间投资将可以把这些人带回到就业市场。

一些分析师似乎同意这一观点，他们引述不再寻找工作的劳动年龄人口数量估计数据，来证明就业市场闲置情况要甚于从总体就业数据可得出的结论，因此美联储有更大的政策空间。

美国在25-54岁主要劳动年龄段的人员大约为6,100万，2015年这其中有88%在工作或在找工作，而1978年的这一比例为94%。这就意味着，如果今天的就业参与率达到整个这段时期的平均水平，那么劳动力储备将再增加逾200万人。

但路透对州就业数据的分析显示，为何这支大军不能被动员起来，这里边可能有行业或地区的具体原因。从过去的经济周期情况也可看出，将失业率维持在现有水平甚至也是个挑战。

**情况迥异**

就业数据显示，各地区之间有很大差异，反映了行业和人口的变化，因此一刀切的策略是行不通的。

比如，爱荷华州主要劳动年龄段人口的就业参与率自1978年以来只下降了2.2个百分点，而肯塔基州则骤降了12个百分点，这是该州煤炭工业的衰败所致。

美国部分地区已经出现劳动力短缺，而其他地区仍比较萧条。

在佛罗里达州的部分地区，有企业家称因住房成本上涨而很难雇到人。

那不勒斯商会经济发展部门副总裁Kristi Bartlett表示，“教师、护士找不到地方住，”而酒店和餐馆经营者却招聘来持有特别签证的外国员工。

包括美国财政部去年委托进行的一项调查在内的多项调查显示，重大基础设施需求集中在沿海大城市地区；针对最有益项目的改革可能会进一步加大地区差异。

近代史暗示，在经济周期的尾期大举支出或减税，实际上可能会导致正在进行的经济增长提前终结。

自1977年美联储被赋予“就业最大化”的使命以来，失业率在较长时间内维持在5%以下的情况只有两次。

在1990年代，科技繁荣和生产率上升带动经济增长，但通胀并未随之上升，当时失业率维持在低位的时间达四年之久。

在本世纪初房地产驱动的经济增长时期，失业率维持在5%的时间达24个月，之后出现的抵押贷款违约潮引发了金融危机和经济衰退，导致数以百万计的人失业。

Cornerstone Macro的分析师、前美联储经济学家Roberto Perli说，当前失业率处于5%以下的时间已有一年之久，若实施减税和赤字性支出政策，美联储或许会面临与1980年代晚期类似的挑战。

当时的里根政府在需求已很强劲、预算赤字也已高企的情况下实施减税；美国联邦储备委员会(美联储/FED)只好用比预期更快的升息来应对。结果美国经济在1990年陷入了衰退。

“在就业市场已经吃紧，闲置资源所剩不多之际，美联储很可能认为刺激需求侧的财政政策会引发通胀，因此会比市场预期更快地收紧政策，”Perli写道。

特朗普的经济计划图表：tmsnrt.rs/2jnYC9V

(完)