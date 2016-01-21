美国将为土耳其提供技术加强土叙边境管控 防范“伊斯兰国”

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿1月21日 （记者 Warren Strobel/Jonathan Landay/Phil Stewart） - 美国高级官员称，美国正加紧帮助土耳其封锁与叙利亚的边境，并将首次为土耳其提供相关技术。
美土数月来一直在探讨如何封锁土叙之间最后一段不安全的边境。这段边境长98公里，已成为“伊斯兰国”武装分子、黑市货物和战争物资的高速通道。
“伊斯兰国”控制了这段边境的叙利亚一侧，巴黎去年11月恐袭案后，对该边境加强控制变得更为紧迫。上述美官员称，巴黎恐袭案的一些袭击者通过或者企图通过土叙边境在“伊斯兰国”占领区与欧洲之间活动。
美副总统拜登将于周四抵达土耳其，并与土耳其总统埃尔多安和总理达武特奥卢会面讨论打击“伊斯兰国”。
拜登将是近期诸多访问土耳其的外国高层人士之一。上述美官员对路透表示，美国土安全部长约翰逊2月将率领一个机构间代表团访问土耳其，为土政府提供一项有关边境管控技术的具体清单。
上述美官员称，美国可能提供的技术清单包括高空监测气球和反隧道技术，且美国准备分享检测简易爆炸装置所用材料的方法。
“我们欣赏他们（土耳其）的行动，我们希望与他们合作以进一步加强控制（土叙边境），”美政府一位高官谈及土耳其说道。上述美官员要求匿名。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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