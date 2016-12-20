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时事要闻 | 2016年 12月 20日 星期二 14:53 BJT

美国驻土耳其大使馆周二将关闭 此前发生枪击事件--使馆

路透伊斯坦布尔12月20日 - 美国驻安卡拉大使馆称，该大使馆及其在伊斯坦布尔和阿达纳的领事馆将在周二关闭正常运营，此前有一人员接近该使馆并开火。

该大使馆称，这名人员在当地时间凌晨3点50(0050GMT)开火，目前已遭警方拘留，事故中无人员伤亡报告。而仅仅数小时之前，俄罗斯驻土耳其大使在附近遭一名非当值警察枪杀身亡。(完)

(编译 刘秀红；审校 汪红英)

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