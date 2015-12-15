美国防长寻求土耳其提供更多帮助打击“伊斯兰国”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透土耳其英基里克12月15日（记者 Yeganeh Torbati） - 美国国防部长卡特周二敦促土耳其采取更多行动帮助消灭“伊斯兰国”武装分子。他正展开中东之旅，意在打击伊斯兰国问题上在该地区获得更多军事支持。
卡特在访问土耳其南部的英基里克（Incirlik）空军基地时表示，土耳其需要更好地控制其与叙利亚的边境，特别是被外界认为“伊斯兰国”用于非法贸易和运输外国战士出入境的大约98公里那段。
“土耳其可以发挥巨大的作用，”卡特说道。“我们赞赏他们正在做的事情。我们希望他们采取更多行动。”
卡特对随行记者们称，这包括土耳其部队以合适方式加入空中和地面行动。“他们所处的地理位置决定了他们所能做的最重要贡献是控制他们的边境。”
卡特表示，各国的贡献可能包括攻击机、侦察机、运输机、帮助控制边境和协助美国训练军队的努力。
卡特还称，逊尼派掌权的海湾阿拉伯国家可以鼓励并帮助在“伊斯兰国”控制区生活的逊尼派穆斯林抵制“伊斯兰国”的统治。
“不同的国家可以作出不同的贡献，此行以及在未来的数周和数月里，我将请求他们各自作出可能的最大贡献，”卡特说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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