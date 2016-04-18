美特勤局派遣专家前往台湾 教导银行辨美钞真伪防再遭诈骗

路透台北4月18日 - 台湾央行周一指出，为提升台湾银行从业人员对美钞真伪的辨识能力，央行邀请美国特勤局派遣专家来台，今日起至20日共举办五场美钞真伪辨识说明会，教导银行从业人员如何辨识美钞真伪。

不愿具名央行官员表示，有监于不久前台湾最大外汇银行--兆丰商银遭诈骗集团锁定，并以美元伪钞成功诈骗该行逾200万美元；央行除发文要求该行须加强验钞机升级，并从〞人〞着手，加强银行行员的训练。

〞这次上课内容主要是介绍美钞各面额的防伪特微，如浮水印、安全线等，相信对提升银行行员辨识真伪应该有帮助。〞该不愿具名官员说。

央行指出，这次参加说明会人员的括办理买卖外币现钞人员，除本地、外商及陆商银行在台分行、中华邮政及信用合作社等基层金融机构办理买卖外币现钞人员外，还包含调查局、警政署相关人员等共约460人；将有助于大幅提升真伪钞的辨识能力，并期能遏阻美元伪钞在台流通。(完)