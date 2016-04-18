美特勤局派遣专家前往台湾 教导银行辨美钞真伪防再遭诈骗

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透台北4月18日 - 台湾央行周一指出，为提升台湾银行从业人员对美钞真伪的辨识能力，央行邀请美国特勤局派遣专家来台，今日起至20日共举办五场美钞真伪辨识说明会，教导银行从业人员如何辨识美钞真伪。
不愿具名央行官员表示，有监于不久前台湾最大外汇银行--兆丰商银遭诈骗集团锁定，并以美元伪钞成功诈骗该行逾200万美元；央行除发文要求该行须加强验钞机升级，并从〞人〞着手，加强银行行员的训练。
〞这次上课内容主要是介绍美钞各面额的防伪特微，如浮水印、安全线等，相信对提升银行行员辨识真伪应该有帮助。〞该不愿具名官员说。
央行指出，这次参加说明会人员的括办理买卖外币现钞人员，除本地、外商及陆商银行在台分行、中华邮政及信用合作社等基层金融机构办理买卖外币现钞人员外，还包含调查局、警政署相关人员等共约460人；将有助于大幅提升真伪钞的辨识能力，并期能遏阻美元伪钞在台流通。(完)
(记者 罗两莎；审校 黄凯)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。